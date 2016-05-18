Ünlülerin spor salonu iflas etti; mağdur üyelerin paralarını Darüşşafaka Vakfı mı ödeyecek?

Türkiye’nin bir çok ünlü isminin de aralarında bulunduğu Norse Fitnesstation iflas etti. İstanbul Maslak'ta bulunan Darüşşafaka Vakfı'na ait spor kopleksi ile avrupa yakasında iki büyük spor salonunu da işleten firmaya icra memurları geldi. Kapısına kilit vurulan tesislerin içinde spor salonları ve yüzme havuzlarının yanı sıra bir anaokulu bulunuyor. Başlatılan haciz işlemleri nedeniyle spor salonları ücretini peşin ödeyen binlerce üye dava açmaya hazırlanıyor. Norse Grup Yönetim Kurulu Başkanı Soner Güzel “Buraya bir plaza yapacaklar. Bu nedenle bizi hukuki anlamda zora soktular ve iflas erteleme talebimiz kabul edilmedi. Üyelerimizle yaptığımız sözleşmenin teminatı Darüşşafaka’dır. Dolayısı ile üyelerin parasını biz ödeyemezsek Darüşşafaka ödemek zorundadır” dedi.

Sözcü'nün haberine göre firmanın bir gecede faaliyetleri sona erdi. Pazartesi günü akşam saatlerinde spor salonuna gelen üyeler tesisin kapısından içeri giremedi. Bir üye “eşimle birlikte 5 yıllığına üye olduk. Şimdi paramızı kim verecek” diye tepki gösterdi. Tesisin üyelik bedeli ise şöyle:

1 Yıllık: 1.500 lira

2 Yıllık: 2.700 lira

3 Yıllık: 3 bin

5 Yıllık: 6 bin

“İcra geldi, spor salonuna giriş yasaklandı”

Norse Fitnesstation firmasının sadece Darüşşafaka spor kompleksi mühürlenmedi. Firmanın İstanbul Eyüp’teki Flatofis ve Başakşehir’deki Deposite şubelerinde de üyelikler spor salonuna gittiklerinde güvenlik duvarına takıldılar. Güvenlik görevlileri üyelere “İcra geldi, spor salonuna giriş yasaktır” diyerek salona almadılar.

Üyeler yetkililerden açıklama bekliyor

İflas haberini alır almaz spor merkezlerine gelen üyeler gavenlik görevlileri ile karşılaştı. Mağdur olan vatandaşlar ne gittikleri tesislerde ne de verilen iletişim adreslerinde hiçbir yetkiliye ulaşamadılar. Firmanın 3 tesiste 20 bine yakın üyesi olduğu belirtiliyor. İcra işlemi nedeniyle kapısına kilit vurulan spor salonlarından üyeler eşyalarını bile alamadı. İddiaya göre üyelere ait dolapların açıldığı, içerisindeki kişisel eşyaların da alındığı ortaya çıktı.

Ünlüler de mağdur

Norse Fitnesstation üyeleri arasında bir çok ünlü isim de bulunuyor. Bu isimlerden biri de son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Vildan Atasever. Sosyal medya üzerinden örgütlenen üyeler tepkilerini dile getirirken dava açacaklarını da belirtiyor.

İcra kararı bilinmesine rağmen üyelik yapılmış

Norse Fitnesstation'un davalık olduğu şirket ile mahkeme süreci devam ediyordu. 12 Mayıs Perşembe günü mahkeme kararını vermiş ve davalı olan Norse Fitnesstation şirketi için icra kararı çıkarılmıştı. Mahkemenin vermiş olduğu karara rağmen Norse Fitnesstation yönetiminin üye kaydı yapmayı sürdürdüğü de ortaya çıktı. Henüz üyelikleri bitmeyen üyelerin kayıtları işletmenin kapatılacağı bilinmesine rağmen 3 ile 5 yıl arasında değişen sürelerle yenilendiği de iddialar arasında

Darüşşafaka Vakfı eğitime ara vermedi

Darüşşafaka Vakfı'na ait tesislerin işletmecisi Norse'ye gelen haciz onlarca öğrenciyi de mağdur etmişti. Tesis içindeki bir bölümü işletmeci firmadan kiralayan Süper Çocuklar Anaokulu'da hacizden payını almıştı. Vakıf, tesis içinde bulunan anaokulunda öğrencilerin mağdur edilmemesi için yıl sonuna kadar eğitime devam edileceğini açıkladı.

İflas erteleme istemişti

İcra memurları Darüşşafaka Vakfı ile alacaklı başka firmaların şikayeti üzerine mahkeme kararı ile haciz işlemini gerçekleştirdi. Vakfın yaptığı açıklamaya göre; kiracı işletmeci kirasını ödemiyordu ve vakıfla birlikte diğer alacaklılar da davaya müdahil oldu. Tesislere gelen iflas masası yetkilileri tüm tesisi mühürledi ve özel güvenlik aracılığı ile tesislere girişi yasakladı.

“Üyelerin parasını Darüşşafaka ödeyecek”

Norse Grup Yönetim Kurulu Başkanı Soner Güzel ise “Üyelerin ödediği paralar ne olacak?” sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Buraya bir plaza yapacaklar. Bu nedenle bizi hukuki anlamda zora soktular ve iflas erteleme talebimiz kabul edilmedi. Üyelerimizle yaptığımız sözleşmenin teminatı Darüşşafaka’dır. Dolayısı ile üyelerin parasını biz ödeyemezsek Darüşşafaka ödemek zorundadır”.