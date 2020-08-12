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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü isimlerin kişisel eşyaları 'dayanışma' için açık artırmaya çıkıyor

Eilish’in ukulelesi de açık artırmada

12 Ağustos 2020 17:27

Amerika’daki Julien’s Müzayede Evi, yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde zor zamanlar geçiren müzik sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla ünlü isimlerin kişisel eşyalarının satılacağı bir açık artırma düzenleyecek.

NTV'nin Art Daily’den aktardığı habere göre, sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen açık artırmaya aralarında Patti Smith, Elton John, Billie Eilish ve Ozzy Osbourne’nun da yer aldığı pek çok müzisyen kişisel eşyasını bağışladı.

Habere göre, Amerikalı müzisyen Billie Eilish’in Fender California Coast marka siyah ukulelesi sanatçının imzasıyla birlikte satışa sunuldu. Eilish’in ukulelesinin 2 bin ile 4 bin dolar arasında alıcı bulacağı tahmin ediyor.

Patti Smith’e ait Devotion ve Çoluk Çocuk kitaplarının imzalı bir kopyası, Soundwalk Collective albümleri de açık artırmada satıla sunulanlar arasında yer alıyor.

Beverly Hills’te düzenlenecek açık artırma, 9 Eylül’de müzayede evinin internet sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

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