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Ünlülerin beğenilen yerlerinden 'mükemmel yüz' oluşturuldu

Cheryl Cole, Kylie Minogue, Kate Moss, Angelina Jolie gibi ünlülerin en beğenilen yerlerinden “mükemmel yüz” oluşturuldu.

22 Temmuz 2012 08:54

ABD’li kozmetik firması Salon Services’in 1500 güzellik uzmanı arasında yaptığı anketle “mükemmel yüz”  oluşturuldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, güzellik uzmanlarına göre, kadınların yüzde 23’ü Hollywood’un seksi aktris Angelina Jolie’nin dudaklarından, İngiliz şarkıcı Cherly Cole’ın saçlarından ve gözlerinden, Kylie Minogue’ın alnından, model Kate Moss’ın elmacık-kemiklerinden istiyor.
 
TV yıldızı Katie Price’ın bronzlaşmış tenini de kadınlar çok beğeniyor. Uzmanlar büyük gözlerin ve dolgun dudakların kadınları daha genç gösterdiğini söyledi.
 

İşte mükemmel yüz

 
Cherly Cole
Saç: Kadınlar onun dolgun saçlarından istiyor.
 
Kylie Minogue
Alın: Düz, çizgisiz alnı 44 yaşındaki şarkıcının genç göründüğünü gösteriyor.
 
Cherly Cole
Gözler: Büyük koyu renkli gözler kadınları daha genç gösteriyor.
 
Kate Moss
Elmacık kemikler: Göze çarpan elmacık-kemikleri yüzü daha ince gösteriyor.
 
Angelina Jolie
Dudaklar: Dolgun dudaklar çekicidir, kadının doğurganlığının bir işaretidir.
 
Katie Price
Bronz ten: Sağlıklı bronz ten kadının tatil için zamana ve paraya sahip olduğunu gösteren statü sembolü.

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ABDkozmetikCheryl ColeKylie MinogueKate MossAngelina Joliemükemmel yüz

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