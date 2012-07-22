Ünlülerin beğenilen yerlerinden 'mükemmel yüz' oluşturuldu

ABD’li kozmetik firması Salon Services’in 1500 güzellik uzmanı arasında yaptığı anketle “mükemmel yüz” oluşturuldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, güzellik uzmanlarına göre, kadınların yüzde 23’ü Hollywood’un seksi aktris Angelina Jolie’nin dudaklarından, İngiliz şarkıcı Cherly Cole’ın saçlarından ve gözlerinden, Kylie Minogue’ın alnından, model Kate Moss’ın elmacık-kemiklerinden istiyor.

TV yıldızı Katie Price’ın bronzlaşmış tenini de kadınlar çok beğeniyor. Uzmanlar büyük gözlerin ve dolgun dudakların kadınları daha genç gösterdiğini söyledi.

İşte mükemmel yüz

Cherly Cole

Saç: Kadınlar onun dolgun saçlarından istiyor.

Kylie Minogue

Alın: Düz, çizgisiz alnı 44 yaşındaki şarkıcının genç göründüğünü gösteriyor.

Cherly Cole

Gözler: Büyük koyu renkli gözler kadınları daha genç gösteriyor.

Kate Moss

Elmacık kemikler: Göze çarpan elmacık-kemikleri yüzü daha ince gösteriyor.

Angelina Jolie

Dudaklar: Dolgun dudaklar çekicidir, kadının doğurganlığının bir işaretidir.

Katie Price

Bronz ten: Sağlıklı bronz ten kadının tatil için zamana ve paraya sahip olduğunu gösteren statü sembolü.