Ünlülerin astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlülerin astroloğu Egemen Töreli, Tekirdağ'da geçirdiği trafik kazasında 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlülerin astroluğu Egemen Töreli'ye Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Töreli, kaza yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Töreli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsünün de ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Egemen Töreli kimdir?

Egemen Töreli, 23 Nisan 1967 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçeside dünyaya geldi. Doğum tarihi nedeni ile resmi sayfasında belirttiği üzere, teyzesi ve babasının hastaneye giderken isminin 'Egemen', ya da 'Ulusal' olsun demeleri üzerine, annesinin 'Ulusal' alışık olmadığımız ancak 'Egemen' alışık olduğumuz bir isim demesiyle bu ismi aldı.

İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Tekirdağ’da tamamlayan Töreli, Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu.



Yurt dışında astronomi ve parapsikoloji eğitimi de alan Egemen Töreli, 1995 yılında basın medya ile tanıştı. 1985 yılından bu yana burçlar ve astroloji ile iç içe olan Egemen Töreli, 2007 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan, Orada Neler Oluyor isimli program ile medyaya girmiş ardından, Seda Sayan ile sabah programları ve evlilik programları ile medyada yer almaya devam etti.

Ayrıca farklı internet siteleri ve dergilerde yazıları da yayınlanan Töreli, bir ajans ve derginin de sahibi.