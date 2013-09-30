Ünlülere 15 yıl hapis istenen iddianame kabul edildi

İstanbul Narkotik Polisi, ocak ayında yaptığı operasyonda aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Ayşe Selin Boronkay, Cemal Hünal ile şarkıcı Cenk Eren’in de olduğu çok sayıda ismin yargılanmasına başlanıyor. İstanbul Terörle Mücadele Savcılığı’nda görevli Savcı Abdullah Mirza Coşkun tarafından hazırlanan, 4’ü tutuklu 34 şüpheli için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 149 sayfalık iddianame, kabul edildi.

Cenk Eren inkar etti, kanında kokain çıktı

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, uyuşturucu çetesinin liderinin Şeref Deniz olduğu belirtilen iddianamede, asıl adı Yüksel Venedik olan Cenk Eren’in, sanıklardan Tolga Disanlı, Alp Parlar ve Cengiz Esmer’den temin ettiği kokain maddelerini evinde kullandığı, uyuşturucu maddeleri genellikle gecenin geç saatlerinde sipariş ettiği, uyuşturucu maddeyi getiren şahısların da evine teslim ettiği vurgulandı. Cenk Eren’in soruşturma kapsamında bahsedilen suç örgütleriyle herhangi bir hiyerarşik, organik bağı olmadığı, savunmasında hiçbir uyuşturucu kullanmadığını iddia ettiği ancak alınan biyolojik örneklerinden yapılan tahlilde kokain maddesini kullandığının anlaşıldığı da iddianamede yer aldı. Şüphelilerden Tolga Disanlı’nın ifadesinde söylediği şekilde bir süre Cenk Eren’in evinde kaldığını, uzun süredir tanıdığını, devamlı olarak birlikte esrar ve kokain kullandıklarını, herhangisinin esrar veya kokain bulduğunda yekdiğerine de vererek birlikte kullandıklarını, birbirlerinden para almadıklarını belirttiği, bu kapsamda Tolga Disanlı ile Cenk Eren’in birbirlerine uyuşturucu esrar ve uyarıcı kokain sağladıkları iddianamede anlatıldı. Cenk Eren’in “başkalarına uyuşturucu esrar maddesi verme" suçunu işlediği belirtilen iddianamede Cenk Eren’in 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Pazarlık sosyal medyadan

Şüphelilerden Ayşe Selin Borankay’ın, Nuri Kösem'den Cengiz Esmer’in telefon numarasını aldıktan sonra kokain maddesi temin etmek için Cengiz Esmer isimli şahsı aradığı, kokain maddesini Çağatay Ulusoy’a vermek üzere temin ettiği, aynı zamanda kendisinin de esrar ve kokain maddesi kullandığı, temin ettiği kokain maddelerini Mehmet Çakır’a da temin ettiği, Cengiz Esmer ile ile Whatsapp, BBM ve Facebook üzerinden haberleştiği belirtildi.

Aracı Ulusoy'muş

Çağatay Ulusoy’un, Onur Tezer isimli şahıstan esrar maddesi temin ettiği, temin ettiği esrar maddelerini Hüseyin Orçun Benli’nin evine götürerek burada içtikleri belirtildi. Nancy İprekoğlu isimli şahıstan da Amsterdam otu olarak tabir ettikleri maddeyi temin ederek kendi evinde beraber içtikleri vurgulanan iddianamede, Ergun Taş isimli şahıstan kendisi ve Gizem Karaca’nın içmesi için esrar maddesi temin ederek bazen kendi evinde bazen de Gizem Karaca’nın evinde beraber kullandıkları ifade edildi.

Beraber kullanmışla

Evine esrar maddesi içmek için çağırdığı Gizem Karaca’ya esrar maddesini sarıp içmek için kullanılan sarma kağıdını aldırdığı belirtilen Çağatay Ulusoy’un, Adını Feriha Koydum Emirin Yolu dizisinin dublaj çekimleri için Yusuf Hasan Akgün’ün evine giden Gizem Karaca’dan, Yusuf Hasan Akgün’den esrar maddesi alıp getirmesini istediği, Niyazi Canbaz’ın ikametinde birlikte esrar maddesi kullandıkları, Can Yurtsevdi’nin de Çağatay Ulusoy’dan esrar maddesi istediği, Çağatay Uulusoy’un da Can Yurtsevdi'ye Gizem Karaca’da esrar maddesi bulabileceğini söylediği kaydedildi. Gizem Karaca’nın Çağatay Ulusoy ile beraber temin ettikleri esrar maddelerini bazen kendi evinde bazen de Çağatay Ulusoy’un evinde kullandıkları, Ergun Taş’tan temin ettiği esrar maddelerini Ümit Yaşar İnaç’a temin ettiği, Yusuf Hasan Akgün’ün ikametinde Niyazi Canbaz’ın getirmiş olduğu esrar maddelerini Yusuf Hasan Akgün ile birlikte kullandıkları, Yusuf Hasan Akgün’den temin ettiği esrar maddelerini kendi evinde Çağatay Ulusoy ile birlikte kullandıkları iddianamede anlatıldı.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar

İddianamede Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün ve Ayşe Selin Boronkay ile Şarkıcı Cenk Eren hakkında “uyuşturucu temin etmek suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.