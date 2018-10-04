Ünlüler Sezen Aksu şarkılarını Toplum Gönüllüsü gençler için söyledi

İş, sanat ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına Sezen Aksu şarkılarını seslendirdi. Geceden elde edilen gelirle 900’ü aşkın Toplum Gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projeleri desteklenecek.

Most Production’ın organizasyonuyla gerçekleşen gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan oldu. Gecenin sunuculuğunu Barış Falay ve Burcu Biricik üstelenirken, Birce Akalay, Derya Alabora, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Neslihan Demir, Özgür Çevik, Rubato, Sibel Tüzün, Şevki Çepa, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler, Zara ve iş dünyasından Burçak Elmas Deniz, Burçin Elmas Çubukçu, Evrim Aras, Selen Özgörkey Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Ayakta alkışlandı



Geçmişten günümüze en sevilen Sezen Aksu şarkılarının titizlikle seçildiği bu özel gecede izleyiciler Minik Serçe’nin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan seslendirdi. Finalde yorumcular hep birlikte sahneye çıkarak Sarışınım, Şımarık, Hadi Bakalım şarkılarıyla geceyi sonlandırırken, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.