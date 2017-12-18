Ünlüler ELLE Winter Weekend 2017’de Erzurum'da buluştu

İSTANBUL, (DHA)- ELLE Winter Weekend 2017, cemiyet sanat ve moda dünyasının ünlü isimlerini Erzurum Sway Hotels’de buluşturdu. ELLE Winter Weekend’in ev sahipliğini Doğan Burda Dergi Grubu Başkanı Cem M. Başar, ELLE Türkiye Yayın Yönetmeni Işın Görmüş ve Sway Hotels Satış Pazarlama Direktörü Berke Dikmen yaptı.

Üç gün boyunca farklı etkinliklerle sponsorların hareket kattığı ELLE Winter Weekend eğlencesi hız kesmeden devam etti. Gündüz kayak keyfi yapan davetliler happyhour ve partilerde Dj Cafer Palamut’un müzikleriyle dans edip eğlendi. ELLE Winter Weekend’in ünlü katılımcıları arasında Pınar Altuğ Atacan, Murat Güloğlu, Jülide Ateş, Emre İskeçeli,Sinan Öncel, Şah Yaycı, Nurdoğan Çakıt, Ece Vahapoğlu,Özge Özder, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, Oben Budak, Uğur Kurul, Ekin Mert Daymaz, gibi isimler yer aldı. ELLE Winter Weekend misafirleri aynı zamanda Türkiye Kayak Federasyonu’nun organize ettiği ve 18 ülkeden gençlerin katıldığı FIS Anatolian Cup yarışları izleme keyfini yaşadı.

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