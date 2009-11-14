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Ünlüler domuz gribinden nasıl korunuyor?

Türkiye'de 60 kişinin ölümüne neden olan domuz gribinden ünlüler nasıl korunuyor?

14 Kasım 2009 02:00

Meksika'dan başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 60 kişinin ölümüne neden olan domuz gribinden ünlüler nasıl korunuyor?

Kiminin domuz, kiminin ise A gribi dediği salgın, sosyalleşme ritüellerini de değiştirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Kenan Doğulu "Türk'e bir şey olmaz" dese de, herkes gibi pek çok ünlü önlem alıyor. En tedbirli kişi Cenk Eren çıktı: Öpüşmüyor, tokalaşmıyor, sevişmiyorum bile

Bengü
Havaalanında özellikle temkinliyim. Hep C vitamini alıyorum.

Deniz Seki
Eve girene ellerini yıkatıyorum. Süt ürünleriyle besleniyorum.

Gürgen Öz
Hijyene çok önem veriyorum, daha korunaklı giyiniyorum...

Kenan Doğulu
Aşı olmadım, olmayacağım da. Türk'üz, bize hiçbir şey olmaz!

Nihat Doğan
Domuz yiyenler düşünsün vallahi... Ben önlem almıyorum.

Müjdat Gezen
Tiyatroda salonlara ilaçlama yaptırıp, tüm önlemleri aldık...

Yaşar
Meyve sebzeleri iyice yıkıyorum, uzaktan selamlaşıyorum.

Ziynet Sali
Bağışıklık sistemim için C vitamini ve ekinezya alıyorum.

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