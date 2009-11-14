Ünlüler domuz gribinden nasıl korunuyor?

Meksika'dan başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 60 kişinin ölümüne neden olan domuz gribinden ünlüler nasıl korunuyor?



Kiminin domuz, kiminin ise A gribi dediği salgın, sosyalleşme ritüellerini de değiştirdi. Sabah gazetesinin haberine göre, Kenan Doğulu "Türk'e bir şey olmaz" dese de, herkes gibi pek çok ünlü önlem alıyor. En tedbirli kişi Cenk Eren çıktı: Öpüşmüyor, tokalaşmıyor, sevişmiyorum bile



Bengü

Havaalanında özellikle temkinliyim. Hep C vitamini alıyorum.

Deniz Seki

Eve girene ellerini yıkatıyorum. Süt ürünleriyle besleniyorum.

Gürgen Öz

Hijyene çok önem veriyorum, daha korunaklı giyiniyorum...

Kenan Doğulu

Aşı olmadım, olmayacağım da. Türk'üz, bize hiçbir şey olmaz!

Nihat Doğan

Domuz yiyenler düşünsün vallahi... Ben önlem almıyorum.

Müjdat Gezen

Tiyatroda salonlara ilaçlama yaptırıp, tüm önlemleri aldık...

Yaşar

Meyve sebzeleri iyice yıkıyorum, uzaktan selamlaşıyorum.

Ziynet Sali

Bağışıklık sistemim için C vitamini ve ekinezya alıyorum.