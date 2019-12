Ünlüler bu meyve sularını içiyor

Çok çalışıyorlar, yoruluyorlar, tatil nedir bilmiyorlar. Üstüne üstlük durmadan şehir şehir, ülke ülke geziyorlar. Kimi parti toplantılarında, kimi konser telaşında, kimi iş koşuşturmacasında. Hepsinin ortak derdi, ise düzensiz beslenme, kilo alma ve aşırı yorgunluk...





Erdoğan'ın yaklaşık iki yıl önce uyguladığı ve 10 kilo verdiği diyet programında bol bol nar ve portakal suyu içtiği konuşulmuştu. Ayrıca öğle yemeklerinde kefir içtiğini sık sık yineliyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün en favori içeceğinin armut suyu olduğunu bilmeyenimiz yok artık. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal taze sıkılmış havuç suyu sevenlerden.



Sadece siyasî liderler değil, sanat dünyasının ünlü kadınları da taze sıkılmış meyve ve sebze sularına rağbet ediyor. Kimi yüz güzelliği, kimi zayıflamak, kimi de sağlıklı yaşamak adına ne duyduysa, ne bildiyse ve neyin faydasını gördüyse sıkıp sıkıp suyunu çıkardı ve içti... Çünkü bitki uzmanları ve diyetisyenler tarafından sık sık 'Şu meyvenin, bu sebzenin suyunu için' diye teşvik edildiler. Düşünün artık Teoman bile konserlerinde alkollü içki yerine artık elma suyu içiyor. Sezen Aksu, kilo vermek uğruna mısır püskülü haşlıyor. Sibel Can ananas suyu içerek zayıflıyor, Hülya Avşar kiraz sapı suyuyla formda kalıyor.



Dikkat ederseniz bir süredir değişmez iki alışkanlığımız olan çay ve kahvenin pabucu çoktan dama atıldı. Hatta aşırı çay tüketiminin kansızlığa, fazla kafeinin de kansere yol açtığı haberleri giderek yayıldı. Bu yüzden küçükten büyüğe, fakirden zengine, ünlüden ünsüze herkesi bir bitki çayı merakı sardı ve hemen ardından meyve sebze suyu içme eğilimi baş gösterdi. Artık restoranlarda bile kolaylıkla havucun, elmanın, ananasın, armudun, üzümün, narın suyunu bulabiliyorsunuz. Hatta hepsinden bir kokteyl hazırlatabiliyorsunuz.



Artık herkes biliyor ki, sebze veya meyveleri yemek yerine sularını içmek daha büyük fayda sağlıyor. Çünkü suyun vücuda karışımı daha kolay. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na göre havucun salatasını yapıp yemek ya da bir karnabaharın yemeğini yapıp yemekle bunların suyunu içmek aynı oranda fayda sağlamaz. Çünkü bir yemeğin içine su, tuz, biber, yağ, salça veya yağ girince kimyası değişiyor. Dolayısıyla bitkilerin önleyici ya da tedavi edici gücünden istifade edemiyorsunuz. Bitkiler suda kaynatılıp taze ve ılık olarak tüketilmeli. Meyve ve sebzeleri ise sıkıp taze olarak içmek gerekir.





Hangi su neye iyi geliyor?



Havuç suyu: İçindeki A vitamini ve bol mineral, yara ve iltihapların kolay iyileşmesini sağlıyor. Kan yapıcı ve güç verici özelliği bulunuyor. Karaciğeri güçlendirdiği gibi kan yapıcı özelliği sayesinde mide ve bağırsak kanamalarını engelliyor.



Nar suyu: Doğal antibiyotik olarak bilinen nar, damar sertliğine karşı etkili. Yeşil çaya nazaran üç kat daha güçlü bir antioksidan. İshal kesici ve kurt düşürücü özelliği biliniyor.



Kivi suyu: C vitamini deposu olan kivi, enfeksiyonlar ile mücadele etmek ve cilt kusurlarını önlemek açısından yararlı.



Armut suyu: Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlayıp kum ve taşların dökülmesine yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu düşürüyor. Kansızlığı ve kabızlığı önlüyor. Sakinleştiriyor, zihni açıyor ve yorgunluğu alıyor.



Elma suyu: Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu, baş ağrılarını gidermede etkili. Bağırsak parazitlerini düşürüyor, kalp ve akciğer kanseri hastalıklarını önleyebiliyor. Romatizma, gut ve mide hastalıklarının panzehiri.



Domates suyu: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, nezle ve grip tedavisinde etkili. Metabolizmayı düzenlediği gibi kısırlığı da tedavi edebiliyor.



Ananas suyu: Yağ yakıcı, idrar söktürücü ve vücudu toksinlerden arındırıcı etkiye sahip olan ananas suyu selülit tedavisinde de kullanılıyor. Cildi nemlendiriyor ve saçları parlatıyor. Tansiyonu dengeliyor.



Çimen suyu: İçinde 100'den fazla vitamin ve enzim barındıran çimen suyunun en önemli özelliği kanı yenilemesi.



Maydanoz suyu: Böbrek, karaciğer ve idrar yollarının temizlenmesine yardımcı oluyor. Gazı gideriyor, bağırsak solucanlarını düşürüyor. Kansere karşı koruyucu, yara–kesikleri iyileştiriyor. Cildi güzelleştiriyor, saç dökülmelerini engelliyor.



Pancar suyu: Demir eksikliği bulunanlar pancar suyu içmeli.



Kereviz suyu: Vücuttaki toksinleri atıyor. Vücudun yenilenmesini ve temizlenmesini sağlıyor. Erken yaşlanmayı önlüyor.





Kim ne 'suyu' içiyor?



Tayyip Erdoğan: Nar, portakal, havuç, ıspanak, maydanoz suyu ve kefir.



Abdullah Gül: Armut suyu.



Deniz Baykal: Havuç suyu.



Sibel Can: Ananas suyu.



Seda Sayan: Kayısı.



Sezen Aksu: Mısır püskülü suyu.



Hülya Avşar: Kiraz sapı suyu.



Açelya Elmas: Siyah üzüm suyu.



Demet Akalın: Keçi boynuzu.



Deniz Seki: Maydanoz suyu.



Nükhet Duru: Maydanoz suyu.



Ediz Hun: Greyfurt, nar suyu.



Betül Mardin: Greyfurt suyu.



Tan Sağtürk: Ballı muzlu süt.



Teoman: Elma suyu.



Candan Erçetin: Nar suyu.



Arzum Onan: Ballı ısırgan otu.



Ece Erken: Havuç, elma ve nar.