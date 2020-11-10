Ünlü yönetmenden 7. Koğuştaki Mucize tepkisi: Kore filminden uyarlama filmle, Oscar'da en iyi film alma sevdası...

Ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, 7. Koğuştaki Mucize filminin Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olmasına, "11 yabancıyla Avrupa'da başarı kovalayan Türk futbolu, 5 yabancıyla şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema ve işletmeciliği ve şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da en iyi yabancı film ödülü alma sevdasında Türk sineması..." sözleriyle tepki gösterdi.

Birçok filme imza atan ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 7. Koğuştaki Mucize filminin 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayı seçilmesini eleştirdi.

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Ömer Faruk Sorak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "11 yabancıyla Avrupa'da başarı kovalayan Türk futbolu, 5 yabancıyla şampiyon olunca böbürlenen Türk basketbolu, Kore dizilerini devşirip reyting alınca ilerlediğini zanneden Türk televizyonculuğu, Koreliler satın alınca büyüyen Türk sinema ve işletmeciliği ve şimdi de Kore filminden uyarlama bir filmle Oscar'da en iyi yabancı film ödülü alma sevdasında Türk sineması...

Bu seçimi yapan, mesleğinde yetkin, kariyerinde seçkin jürinin saygıdeğer üyeleri... Mevcut kararınızla özgün bir Türk sineması yaratma yolundaki üstün çabalarınızı ayakta alkışlıyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum..."

7. Koğuştaki Mucize filmi, 2013 tarihli Güney Kore filmi Miracle in Cell No. 7'den uyarlandı.