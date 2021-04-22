Ünlü yönetmen, yenilenebilir enerjinin görünmeyen yüzünü ortaya koydu: "Parlak Yeşil Yalanlar"

Dünya Günü'nde yeşil teknolojinin arkasındaki gerçeklerle ilgili ifşalara yer veren bir belgesel yayınlandı. Ünlü yönetmen Julia Barnes'ın yeni filmi, ekolojik hareket ile ilgili arka planda kalan faktörleri gözler önüne serdi.

Euronews'un haberine göre Julia Barnes’ın filmi Bright Green Lies (Parlak Yeşil Yalanlar), elektrikli arabalar, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi birçok çevresel ürünün gerçek maliyetini göstermek için "yeşil perdenin arkasına göz atacak".

Film, iklim değişikliği ve çevresel yıkımın, yeşil alan satın alarak telafi edilebileceği düşüncesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Çağdaş ekoloji hareketini, kaçak tüketimi sürdürmekten doğal çevreyi korumaya yönlendirmeyi ümit eden film, çevresel hareketin bilinmeyen gerçeklerini ortaya koymayı hedefliyor.

Yenilenebilir ürünler

Bright Green Lies, çevre hareketinin son otuz yıldır yenilenebilir enerji endüstrisi için seçildiğini ve bunun yüzyılın ortalarında habitat tahribatının ana nedeni olacağını iddia ediyor.

Ödüllü yönetmen Julia Barnes, "temiz", "özgür", "güvenli" ve "sürdürülebilir" gibi kelimelerin genellikle "parlak yeşil" çevreciler tarafından kullanıldığını söyledi.

“Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri ağaçlarda yetişiyor gibi davranıyorlar” dedi ve "Doğru nedenlerle orada olan birçoğumuz var ve bence bu hareketi tekrar iyi yöne çevirebiliriz." diye ekledi.

Çevresel hareketin yeniden yönlendirilmesi

Barnes, 'ekoloji savaşçıları' arasında yenilenebilir enerjileri çok uzun süredir tanıtırken gerçekleri öğrenmekten korktuğunu söyledi.

Yönetmen, "Bana bir film yapabileceğim en önemli şey gibi geldi." sözlerini kullandı.

Filmdeki araştırmaya göre, yenilenebilir enerjiler; toplu malzeme üretimi, madencilik, endüstriyel üretim, habitat tahribatı, sera gazı emisyonları ve toksik atık oluşumunun artmasını gerektiriyor.

Barnes, "Şaşırdım, bu teknolojilerin çevre hareketinde duymadığımız birçok yanı var ve bu oldukça önemli.'' dedi ve, "Bu devasa çevre hareketine sahibiz, ancak süreç ne kadar heyecanlı olursa olsun, yanlış çözümleri zorluyorsa işe yaramayacak" diye ekledi.

'Değiştirilmesi gereken' sistemler

Habere göre, yönetmen Barnes, “Bright Green Lies” belgeseliyle insanlara endüstriyel yaşam tarzlarını beslemek yerine yaşam şekillerini değiştirmeyi öğretmeyi umuyor.

Barnes, "Doğal dünyaya birincil olarak bakmaya ve bu gezegende yaşamaya nasıl devam edebileceğimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var" dedi ve ''Kurtarmamız gereken bir dünyamız var'' diye ekledi.