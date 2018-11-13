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Yaşam

Ünlü yönetmen Tunç Başaran hastaneye kaldırıldı

Evinde fenalaşarak düşen ve hastaneye kaldırılan ünlü yönetmen Tunç Başaran'ın böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındı

13 Kasım 2018 19:24

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, evinde fenalaşıp düşen 'Uçurtmayı Vurmasınlar' ve  'Piano Piano Bacaksız gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Tunç Başaran hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki ünlü yönetmenin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle dengesizlik yaşayarak düştüğü bildirildi.

Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile yaşayan yönetmen Tunç Başaran, dün akşam evinde fenalaşarak düştü. Çağırılan ambulansla Başaran, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başaran'ın düşmeden kaynaklanan önemli bir sağlık sorununun olmadığı, ancak böbreklerinde enfeksiyon olduğu belirlendi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hastamız dün gece bize intikal etti. Böbreklerin mikrop kapması teşhisi kondu. Bu rahatsızlık sonucunda hasta dengesizlikler yaşayarak düşmüş, acile düşme ile getirildi. Düşme sonrası beyinde herhangi bir sorun olmadığı yapılan tetkiklerle anlaşıldı. Böbreklerde iltihap olduğu tespit edildi ve şu an tedavisine devam ediliyor" dedi.

Tunç Başaran, Uçurtmayı Vurmasınlar, Piano Piano Bacaksız, Kaçıklık Diploması, Sen de gitme Triyandafilis gibi ödüllü filmleriyle tanınıyor. (DHA)

 

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