Ünlü yönetmen Tarantino'ya NFT davası

Yönetmen Quentin Tarantino, geçtiğimiz günlerde New York'ta düzenlenen bir kripto-sanat etkinliğinde kült filmi "Pulp Fiction"da yer almayan sahnelerin yer alacağı bir NFT açık arttırmasını duyurdu. "Pulp Fiction"ın haklarını elinde tutan yapım şirketi Miramax, satışı engellemek isteyen bir ihtarname gönderdi. Ancak ihtarnamenin Tarantino ve ekibini durdurmaması üzerine, şirket telif hakkı ihlali nedeniyle Tarantino'ya dava açtı.

Beyazperde'nin Variety'den aktardığına göre, Miramax'ın hissedarı olan ViacomCBS, geçtiğimiz günlerde NFT şirketi Recur ile fikri mülkiyetine dayalı NFT'ler yaratmak için bir anlaşma yaptığını açıkladı. Quentin Tarantino'nun NFT satış planının, Miramax'ın NFT pazarına girmeye yönelik politikalarıyla çatıştığını söyleyen şirket avukatı Bart Williams, Tarantino'nun ekibi hakkında da "Bu grup, Quentin'in önerdiği fikirleri hakkında Miramax ile iletişim kurmak gibi açık yasal ve etik bir yaklaşım izlemek yerine, pervasızca, açgözlülükle ve kasıtlı olarak Quentin'in imzaladığı anlaşmayı göz ardı etmeyi seçti" ifadelerini kullandı.

Tarantino'nun avukatı ise, Tarantino'nun Miramax ile yaptığı sözleşmede, senaryosunu yayınlama hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Tarantino'nun elle yazılmış senaryosundan, filmde yer almayan sahnelerle bunlara dair yorumların yer alması planlanan NFT'lerin içeriğini sadece sahibi görebilecekti.