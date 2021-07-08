Ünlü yönetmen Tarantino, Los Angeles'taki Vista Sineması'nı satın aldı

Yönetmen, “Yaklaşık iki hafta önce haziran ayında New Beverly'yi açtığımızda, her gösteriyi sattık. Burada da insanların henüz bilmediği bir şeyi duyuracağım: Vista'yı satın aldım. Muhtemelen Noel zamanı açılır. Ve yine, sadece film olacak” dedi.
Tarantino sözlerine şöyle devam etti:
“Vista, bir canlandırma evi olmayacak. Yeni filmleri, yeni şeyleri göstereceğiz. New Beverly gibi olmayacak, New Beverly'nin kendine has bir havası var. Vista, mücevher gibi bir şey. Bu yüzden en iyi baskılar olacak, daha eski filmler de göstereceğiz tabii ama bunlar iki haftalık bir gösterim alabileceğiniz eski filmler gibi olacak.”