Ünlü yönetmen Tarantino, Los Angeles'taki Vista Sineması'nı satın aldı

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, sinemanın geleceği hakkında konuşurken “Salon kapanışlarından hiç hoşlanmam ama giden bu sergicilerden bazıları gitmeyi hak ediyor" dedi. Ünlü yönetmen, Los Angeles'taki Vista Sineması'nı satın aldığını da duyurdu.

Beyazperde'nin haberine göre Dax Shepard'ın Armchair Expert podcast'inin son bölümüne katılan Tarantino, “Salon kapanışlarından hiç hoşlanmam ama giden bu sergicilerden bazıları gitmeyi hak ediyor. Salonların kendine ait tüm özelliklerini, bu zincirlerin bazıları ellerinden aldılar" ifadelerini kullandı. Ayrıca Tarantino butik sinemaların "bu dönemde gerçekten gelişeceğini" düşündüğünü belirterek, Los Feliz'deki Vista Sineması'nın Noel'de açılmasını planlayarak satın aldığını duyurdu.

Yönetmen, “Yaklaşık iki hafta önce haziran ayında New Beverly'yi açtığımızda, her gösteriyi sattık. Burada da insanların henüz bilmediği bir şeyi duyuracağım: Vista'yı satın aldım. Muhtemelen Noel zamanı açılır. Ve yine, sadece film olacak” dedi.

Tarantino sözlerine şöyle devam etti:

“Vista, bir canlandırma evi olmayacak. Yeni filmleri, yeni şeyleri göstereceğiz. New Beverly gibi olmayacak, New Beverly'nin kendine has bir havası var. Vista, mücevher gibi bir şey. Bu yüzden en iyi baskılar olacak, daha eski filmler de göstereceğiz tabii ama bunlar iki haftalık bir gösterim alabileceğiniz eski filmler gibi olacak.”