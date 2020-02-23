Ünlü yönetmen Tarantino baba oldu

Yönetmen Quentin Tarantino'nun İsrailli eşi Daniella Pick, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çiftin sözcüsü, “Daniella ve Quentin Tarantino ilk çocuklarının doğumunu duyurmaktan dolayı çok mutlu. Erkek bebekleri 22 Şubat 2020’de dünyaya geldi” açıklamasını yaptı.

Tarantino’nun 35 yaşındaki İsrailli bir model olan eşinin, İsrail’in Tel Aviv kentinde doğum yaptığı öğrenildi.

Çift, 2009 yılında, Tarantino’nun Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds) filminin İsrail’deki tanıtımı esnasında tanışmıştı.



Bir yıl flört eden ikili, Haziran 2017’de nişanlanmış, Kasım 2018’de de Los Angeles’ta Yahudi geleneklerine uygun bir törenle evlenmişti.