Ünlü yönetmen Spielberg'in kızı porno yıldızı oldu

Steven Spielberg'in evlatlık kızı Mikaela Spielberg porno yıldızı oldu.

23 yaşındaki Mikaela Spielberg, The Sun’a verdiği röportajda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi: "Güvenliğim her zaman onlar için bir numaralı öncelik oldu. Bunu yapma sebebim, vücudumu kazançlı bir şekilde onurlandırmak istemem" dedi.

‘E.T’ filminin yönetmeni olan Spielberg’in her konuda kendisine destek olduğunu da belirten Mikaela “Her gün ruhumu tatmin etmeyecek şekilde çalışmaktan yoruldum. Bu tür işler yapmak kendimi iyi hissettiriyor. Böylelikle diğer insanları da tatmin etmiş gibi hissediyorum” diye konuştu.

Mikaela her ne kadar babasının destek olduğunu söylese de, 73 yaşındaki yönetmen yorum yapmaktan çekiniyor.



The Post’un görüş talebini reddeden Spielberg’ün konu hakkında yapacağı açıklama da merak ediliyor.