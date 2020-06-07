Ünlü yönetmen Sam Mendes zor durumdaki tiyatrolar için çağrıda bulundu: Dijital platformlar yardım etsin

Britanyalı ünlü yönetmen Sam Mendes, Netflix, Amazon ve diğer dijital platformların yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle yüzünden zor günler geçiren tiyatrolara yardım çağrısında bulundu.

"II. Dünya Savaşı'ndan sonra en zorlayıcı durum"

Financial Times'ta yayımlanan makalesinde salgın nedeniyle kültürel hayatın karşı karşıya kaldığı tehlikeyi II. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en zorlayıcı durum olarak nitelendiren Sam Mendes, "Ülkenin salonları ve oyuncuları, müzisyenleri ve müzikli mekânları, dansçıları ve dans alanları, konser salonları ve opera binaları hepsi tehdit altında. Tiyatroların da bir plana ihtiyacı var ve benim bunun için bir planım var" ifadesini kullandı.

Tiyatro salonlarının kısa dönemde açılamayacağına değinen Mendes, Kültürel Yatırımlar Katılım Programı adını verdiği uzun dönemli planında sektör için vergi indirimi sağlanması da dahil hükümete önemli iş düştüğünü ama bu süreçte milyonlar kazanan dijital yayın platformlarının da tiyatroları yaşatabilmek için ellerini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Netflix ve Amazon gibi şirketlerin tiyatrolar sayesinde yaratılan ve geliştirilen yetenek havuzundan faydalandığını hatırlatan Britanyalı yönetmen: "Netflix, Amazon gibi yayın platformlarının kültür sanatı besleyen yetenek havuzlarının ölmesine izin verilirken, oradan çıkan yeteneklerle milyonlar kazanması ironik olurdu. Bu insanlar arasında salgın gelirlerinin bir kısmını kullanmak isteyecek insanlar var mı?" sorusunu yöneltti.

Mendes, geçen yıl 1917 filmiyle Oscar için yarışmış, film, En İyi Görüntü Yönetimi dalında ödülü kazanmıştı.