Ünlü yönetmen Almodóvar'dan libido itirafı: Tecritten beri keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başlayan karantinanın etkilerini anlattığı yazısında, "Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Acı ve Zafer (Pain and Glory) adlı filmi izleyicilerle buluşturan ve Arzunun Kanunu (La Ley del Deseo), Annem Hakkında Her Şey (Todo Sobre Mi Madre), Konuş Onunla (Hable con Ella), Dönüş (Volver), Kötü Eğitim (Bad Education) fimlerle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran usta yönetmen şunları karantinanın etkilerine yönelik olarak şunları paylaştı: "Tecrit başladığından beri libidom beni terk etti. Sanırım keder ve endişe, erotik fantezilerin yerini aldı.

Bana farklı insanlarla süpermarketlerde buluşup tuvalette işi pişirmek için internetten buluşma ayarladığını söyleyen umutsuz arkadaşım hariç, genelde pandemi ve bunun sonucu olan tecrit, aradığım insanların çoğunluğunun erotik ihtiyaçlarını azaltmış.

Boş sokakların kutladığı bir Paskalya Haftası’na veda ederken muhtemelen yine ıssız sokakların eşlik edeceği çok sayıda festival kapımızda. Buna alışamıyorum."