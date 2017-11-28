Ünlü yazarlar D&R Live  etkinlikleri kapsamında sevenleri ile bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)-D&R, Türkiye’nin mağazalarında düzenlediği \'D&R Live\' etkinlikleri kapsamında hafta sonu boyunca en çok okunan kitaplar ve en sevilen yazarlar ile kitapseverleri buluştu.

Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünlerini ziyaretçilerine sunan D&R, Türkiye’de birçok farklı şehirdeki mağazalarında düzenlediği imza günü etkinlikleri ile sevilen yazarları okurları ile bir araya getirdi.

25 ve 26 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinlerde, Fırat İzgi- Meriç İzgi, Kerem Fırtına, Sezen Aksu Taşyürek, Şöhret Doğruyol Sağbaş, Birsen Ekim Özen, Fatih Anıl, Alper Saldıran, Neslihan Erdoğdu, Kemal Ulusu, Hakan Kırkoğlu, Didem Moralıoğlu, Gülhan Kaya, Şebnem Seçkiner, Uğur Koşar, Caner Yaman gibi birbirinden ünlü yazarlar sevenleri ile bir araya geldi.

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