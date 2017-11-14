Ünlü yazar Şebnem İşigüzel: "Edebiyatın sizi beslemesine izin verin."

İSTANBUL, (DHA)-KADİR Has Üniversitesi\'nin \"Haliç Okumaları\" etkinliğinin ikinci konuğu ünlü kadın yazar Şebnem İşigüzel oldu. İşigüzel etkinlikte yazarlık sürecini ve edebiyatın insan hayatındaki önemini anlattı.

Edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği ve heyecanla yeni eserlerini beklediği yazarlar, “Haliç Okumaları” kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nin konuğu olmaya devam ediyor. Üniversite’nin Cibali Kampüsü’nde her ay farklı bir yazarı okuyucuyla buluşturan “Haliç Okumaları”nın ikincisi, Yazar Şebnem İşigüzel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Yazar, “Gözyaşı Konağı Ada, 1876” romanından dört sayfalık bir bölümü katılımcılara okudu.

Okumanın ardından 25’inci yılını doldurmaya hazırlandığı yazarlık serüvenini katılımcılarla paylaşan İşigüzel, yazarlık serüvenini anlattı ve şöyle dedi: “İyi bir okurdum, bu durum yazma becerimi hayata geçirmeme yardımcı oldu. Faulkner’ın dediği gibi, ‘İçinizde bir kitap varsa sizi kimse tutamaz’. Yazdığım ilk öyküleri dosya haline getirip ülkemizin en büyük yayınevlerinden birine götürdüm. Boyumu aşan yükseklikte yığınla dosya vardı. Yaklaşık altı ay sonra beni aradılar ve ‘Hanene Ay Doğacak’ kitabımın yayın süreci başladı.”

OKUMAYA KLASİK KİTAPLARLA BAŞLAYIN

Edebiyatın sihirli bir ilaç gibi olduğunu söyleyen İşigüzel, “Mutlaka bir kitaba sarılın, bir kitaptan diğerine atlayarak yolunuzu bulursunuz. Edebiyat hayatın her alanını besler; yaptığınız iş ne olursa olsun edebiyatın size beslemesine fırsat tanıyın. Nereden başlayacağınızı bilmiyor ya da karar veremiyorsanız klasikleri öneririm. Yüzyıllardır yeryüzünde var olan Tolstoy’u, Dostoyevski’yi okuyun. Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aziz Nesin okuyun. Türk edebiyatında var olan muazzam eserleri inceleyin ve edebiyattan uzak kalmayın” dedi.

\"HALİÇ OKUMALARI HEYECAN VERİCİ\"

Yazarların katılımıyla gerçekleşen okuma etkinliklerinin yurtdışında sıklıkla yapıldığını, belirten İşigüzel, “Haliç Okumaları Türkiye’de pek alışık olmadığımız türden bir etkinlik. Yazarın kendi sesinden, yazdıklarını dinlemek çok keyifli. Heyecan verici bu etkinliğin başlatılması çok sevindirici, kalıcı olmasını diliyorum\" dedi. Okuma etkinlikleriyle ilgili bir anısını anlatan İşigüzel, “İlk kitabımla bir ödül kazanmıştım. Ödülümle çok görmek istediğim Londra’ya gittim. 20 yaşındaydım. Kitapçıda dolaşırken okuma etkinliği yapılacağını bildiren bir afiş gördüm ve katılmak istedim. Salonda beş kişi vardı. Yazar bu durumdan rahatsız değildi, salon tam dolu da olsa, bir kişi de olsa okumayı yapacaktı. Japonya doğumlu; ama İngiltere’de büyümüş biriydi. Yazdıkları çok ilginç gelmiş, inanılmaz keyifle dinlemiştim. Üzerinden yaklaşık yirmi beş yıl geçti ancak o günü, salonu ve yazarı hiç unutmadım. O yazar bu yıl Nobel ödülü alan Kazuo Ishiguro idi” dedi.

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