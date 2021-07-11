Ünlü yazar Mark Twain'in ikonik malikanesi 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı

Ünlü yazar Mark Twain'in 1908'den 1910'daki ölümüne kadar yaşadığı Redding'deki ikonik malikane 4,2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Twain, kızını menenjit nedeniyle kaybettikten sonra büyük bir buhrana girer, bunun üzerine ailesiyle beraber sık sık seyahat etmeye başlar. Sonunda yeniden ülkesine dönüp yerleşmeye karar verdiğinde de eşi Olivia’nın sağlığı bozulur ve doktor tavsiyesi üzerine İtalya’ya giderler. Ancak Olivia’yı Floransa’da kaybeder.

Twain yeniden döndüğünde bir ev yaptırmaya karar verir ve bu evin de İtalya’da yaşadığı dönemden etkilenerek Toskana tarzı olmasını ister.

Twain’in ölümünden sonra 1923’te çıkan bir yangında zarar gören ev; 1925’te aynı temel üzerine, orijinal terasları, taş duvarları, taş sütunları ve bahçeleri korunarak yeniden inşa edildi. 4 yatak odası, 3 şöminesi, havuzu, 3 garaj alanı bulunuyor.

Twain’in yayınlanan son öyküsü “Kaptan Stormfield’in Cennete Ziyareti”ne de ilham olan ev, şimdi 4.2 milyon dolara satışta.