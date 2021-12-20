İspanyol raket Rafael Nadal, Koronavirüs'e yakalandı

Oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuveyt ve Abu Dabi'de iki günde bir test olup, negatif çıkmış olmama rağmen, İspanya'ya geldiğimde yapılan bir PCR testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, Avustralya Açık'a bir aydan az bir süre kala, evinde karantina altında, iyileşme sürecine bağlı olarak turnuvaya hazırlanmaya başlayacağını belirtti.

Nadal, "bazı rahatsız anlar geçirse de yavaş yavaş iyileştiğini" ifade etti.