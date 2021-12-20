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Sağlık

İspanyol raket Rafael Nadal, Koronavirüs'e yakalandı

Nadal, iyileşme sürecine bağlı olarak Avustralya Açık'a hazırlanmaya başlayacağını ifade etti

20 Aralık 2021 14:36

Yıldız tenisçi Rafael Nadal, Abu Dabi'deki gösteri turnuvasının dönüşünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Oyuncu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuveyt ve Abu Dabi'de iki günde bir test olup, negatif çıkmış olmama rağmen, İspanya'ya geldiğimde yapılan bir PCR testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Oyuncu, Avustralya Açık'a bir aydan az bir süre kala, evinde karantina altında, iyileşme sürecine bağlı olarak turnuvaya hazırlanmaya başlayacağını belirtti.

Nadal, "bazı rahatsız anlar geçirse de yavaş yavaş iyileştiğini" ifade etti.

İspanyol sporcu, kariyerinde bir kez Avustralya Açık'ta, on üç kez Fransa Açık'ta ve iki kez de Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Nadal'ın Avustralya Açık'taki tek şampiyonluğu 2009 senesinde gerçekleşti.

Sıradaki Avustralya Açık 17-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael NadalTennisCovid-19
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