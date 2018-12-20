Ünlü tasarımcı Adalı'nın koleksiyonu Morhipo.com'da

İSTANBUL, (DHA)- Son yıllarda Türkiye’deki moda sahnesinde farklı ve özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren, Sudi Etuz’un yaratıcısı Şansım Adalı, Morhipo.com müşterilerine özel hazırladığı Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonunu moda tutkunlarına sunuyor.

Yeni yıl davetlerinde fark yaratma hedefiyle, sadece Morhipo.com müşterilerine özel hazırlanan Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonu satışa sunuldu. Sudi Etuz’un çarpıcı ve sıra dışı stilini yansıtan koleksiyon, kısa ve uzun elbiseler, pantolon ve etekler, gösterişli bluzlar ve aksesuarlar olmak üzere toplam 45 parçadan oluşuyor.

Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonu, Şansım Adalı’nın imzası olan tül detaylarını, sezonun en gözde dokularından göz alıcı kadifeleri, kadınsı bir siluet yaratmaya yardımcı korse oyunlarını, payetlerin ışıltısını taşıyor. Koleksiyonda, siyah ve lacivert gibi renklerin yanı sıra fuşya, lame gibi Sudi Etuz klasiği renkler de yer alıyor.

Şansım Adalıbu özel koleksiyon ve Morhipo.com işbirliği için heyecanını şöyle dile getirdi:

\"Tasarımlarımı geniş kitlelerle buluşturmak, Morhipo.com’un modayı seven genç müşterilerine dokunmak, bugüne kadar Sudi Etuz ile tanışmamış insanlara erişmek benim için çok heyecan verici. Modanın demokratikleşmesi adına erişilebilir tasarım işbirliği projelerini çok önemsiyorum. E-ticarette modanın öncüsü Morhipo.com ile işbirliği yapmak benim için ayrıca değerli. Boyner Grubu’nun perakendedeki deneyimi ve Morhipo.com’un modadaki uzmanlığı, Sudi Etuz tasarımlarını ulaşılabilir fiyatlarla geniş kitlelerle buluşturmak için kesinlikle doğru adres.”

Morhipo x Sudi Etuz koleksiyonunda yer alan özel ürünler 199TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ŞANSIM ADALI KİMDİR?

‘Sudi Etuz’ün yaratıcısı Şansım Adalı, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Adalı, 2004-2005 akademik yılını Brüksel’de geçirdi ve bu süre içinde Antwerp’te çizim derslerine ve workshop’lara katıldı. 2006 yılında tamamladığı Fransızca eğitiminin ardından LaSalle Akademi İstanbul’da Moda Tasarımı diploma programına başladı.Sudi Etuz markası ile ilk kadın giyim koleksiyonunu 2009 yılında sunan ŞansımAdalı, 2010 yılında kendi markasının yanı sıra yeni kuşak Türk tasarımcıların koleksiyonlarına da askılarında yer veren; çeşitli sergi ve deneysel sunumlara evsahipliği yapan Kumpanya62 adlı konsept mağazasının kapılarını açtı. Kült detayları modern bir üslupla yorumlayan tasarımcı, 2016 yılında Okan Üniversitesi tarafından yılın en iyi moda tasarımcısı ödülüne layık görüldü. Sudi Etuz markasıyla romantik, feminen ve zarif çizgide duran kadınları yaratmayı hedefliyor.