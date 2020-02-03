Ünlü sunucunun paylaşımı Acun'un yeni aşkını belgeledi

Acun Ilıcalı Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya gitti. Ilıcalı'nın genç sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte gittiği, Amerikalı sunucu Martha Stewart'ın çektiği selfie ile ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, bir süredir adının anıldığı Çağla Altunkaya ile olan aşkı yine belgelendi.

Dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart, yaptığı paylaşım ile ilişkiyi bir kez daha belgelenmiş oldu. Geçtiğimiz yaz Acun'un sürdüğü motosikletin arkasında görülen Çağla Altunkaya bu defa da birlikte Amerika'ya Super Bowl finalinde yakalandı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Acun Ilıcalı, Amerika seyahatinden bol bol paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımlardan tek başına seyahate gittiği düşünülen Acun'un herkesten gizlediği 30 yaş küçük aşkıyla birlikte olduğu ortaya çıktı.