Ünlü soprano ölümünün 21'inci yılında anıldı

İSTANBUL, (DHA) – KARTAL Belediyesi’nin ev sahipliğinde ünlü soprano Zehra Yıldız ölümünün yirmi birinci yılında anıldı. Opera ile dolu gecede ezgiler bu kez Zehra Yıldız için yükseldi.

Kartal Belediyesi ve Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı’nın işbirliğiyle ölümünün yirmi birinci yılında Zehra Yıldız anıldı. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma gecesine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün de katıldığı gecede Piyanist Christian Koch, Soprano Burcu Uyar, Mezzosoprano Barbora Fritscher Hitay, Tenor Muzaffer Soydan ve Bariton Caner Akgün sahne aldı.

“ZEHRA’YI ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zehra Yıldız’ın büyük bir yetenek olduğunu belirten Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Maria Callas’tan daha büyük bir yetenek olan ve o yolda yürüyen değerli sanatçımızı kaybettik. Yirmi bir yıl oldu. Zehra Yıldız’ı dokuz yıldır Kartal’da anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Kartallıları hem opera ile buluşturuyoruz hem de Zehra’yı anmış oluyoruz” dedi.

“ANLAMLI BİR GECE”

Anma gecesinde sahne alan Bariton Caner Akgün, böyle bir gecede kendisinin de yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Akgün, “Bu gece yirmi birincisi düzenlenen Zehra Yıldız’ı Anma Konseri’nde oluğum için çok mutluyum. Çok değerli eserler seslendiriyoruz ve anlamlı bir gece. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Seyirci de çok iyi, salon şartları da çok iyi. Zehra Yıldız’ı andığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

ZEHRA YILDIZ KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Şan Bölümünden 1983 yılında mezun olan Zehra Yıldız, aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi ailesine katılarak ilk kez ‘Venedik’te Bir Gece’ opereti ile sahneye çıktı. 1984’te İtalya’daki La Boheme yarışmasında ‘Mimi‘ rolü ile ilk beş soprano arasına girdi. Antonietta Stella, LiaGuarini, Carlo Bergonzi, Renato Gavarini gibi ünlü sanatçılarla çalışan Zehra Yıldız, ‘Hoffmann’ın Masalları’, ‘Madama Butterfly’, ‘Otello’, ‘Maskeli Balo’, ‘Aida’ operalarında baş kadın oyuncu rolünü üstlendi. Zehra Yıldız, 1994-1995 sezonunda Kültür Bakanlığı tarafından ‘Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı’ ünvanına değer bulundu. Yıldız, 1995- 1996 yılında Almanya’da oynadığı ‘Uçan Hollandalı’ operasındaki Senta rolü ile ünlü ‘OpernWelt’ dergisinde yılın en başarılı sanatçıları arasında yer aldı. Almanya’nın iki ayrı opera evinde ‘Salome’ ve ‘Fidelio’ temsillerinde baş kadın rolünde sahne almış olan Yıldız, İstanbul’da ise son kez ‘Tosca’ temsiliyle belleklerde ayrı bir yer tutmuştu. Zehra Yıldız, 12 Aralık 1997’de Heidelberg Operası’nda temsil sonrası geçirdiği beyin kanamasıyla beklenmedik biçimde yaşama veda etmişti.