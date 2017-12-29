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Yaşam
Deutsche Welle

Ünlü şef Massimo Bottura yoksullar için pişirecek

Ünlü şef aşçı Massimo Bottura, Paris'teki Madeleine Kilisesi'nde yoksullara yemek dağıtılacak bir aşevi kurmayı planlıyor. Projenin mart ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.

29 Aralık 2017 13:36

Dünyanın en iyi şef aşçıları arasında sayılan Massimo Bottura, Fransa'nın başkenti Paris'te yoksullar için bir aşevi kurmayı planladığı belirtildi. Bottura'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre, aşevinde ünlü aşçıların yoksullar için yemek pişirmesi planlanıyor.

Projenin, İtalyan şef Massimo Bottura'nın kurduğu Ruh için Yemek (Food for Soul) adlı organizasyonun himayesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ruh için Yemek, gıda maddelerinin israf edilmesine karşı mücadele veriyor.

Kurulması planlanan aşevinde de yenebilecek durumda olmasına rağmen yeterince iyi görünmediği gerekçesiyle satılmayan ürünlerle yemek pişirilecek.

Projenin, Fransız seyahat şirketi Voyageurs du Monde ile birlikte yürütülmesi planlanıyor. Voyageurs de Monde yöneticilerinden Jean-François Rial, plana ilk tepkilerin "olumlu" olduğunu belirtti.

Paris'teki Madeleine Kilisesi'den halen bir dernek tarafından ihtiyacı olanlara yemek dağıtıldığını belirten Rial, Mart ayından itibaren burada 70 ile 90 kişiye hizmet verecek "kaliteli bir mutfak" kurulacağını dile getirdi.

Milano'da da benzer bir proje yürütülüyor

Ünlü şef Massimo Bottura, ilk kez 2015 yılında İtalya'nın Milano kentindeki Expo Fuarı sırasında yoksullar için yemek pişirmişti. Beş ay süren proje kapsamında yaklaşık 15 ton yenebilecek durumda olan, ama atılacak gıda maddesi yemeğe dönüştürülmüştü. Büyük ilgi gören proje bir kilisenin desteği ile hâlâ sürdürülüyor.

Bottura, 2016 yılında Brezilya'da yapılan Olimpiyatlar sırasında da Rio'da iki şef ile birlikte yoksullar için yemek pişirerek yaklaşık 5 bin Brezilyalıya dağıtmıştı.

Bottura'nın İtalya'nın Modena kentindeki Osteria Francescana adlı restoranının ise dünyanın en iyi aşçı ve restoranlarına verilen üç Michelin yıldızı bulunuyor.

DW/AFP/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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