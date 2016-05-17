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Dünya

Polis ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ı buldu

ABD polisi bir süredir O'Connor'ı arıyordu

17 Mayıs 2016 14:40

Pazar günü çıktığı bisiklet turundan bu yana kendisinden haber alınamayan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor bulundu.

Polis, uyuşturucu bağımlılığı ve intihar eğilimi olduğu iddia edilen 49 yaşındaki şarkıcı O'Connor'u Chicago'daki bir otelde bulunduğunu duyurdu.

NTV’de yer alan habere göre, bölgedeki hastaneye kaldırılan O'Connor'ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İrlandalı söz yazarı ve şarkıcı Sinead O'Connor'a pazar gününden bu yana ulaşamayan yakınları polise başvurmuş, sanatçının son olarak deri tayt ve siyah mont giyerek, pazar sabahı 6'da bisiklete binmek üzere, Chicago'nun kuzeyindeki Wilmette kasabasına gittiği belirtilmişti.

O günden bu yana kendisinden haber alınamayan şarkıcı için ABD polisi arama faaliyeti yürütüyordu.

Özellikle, “Nothing Compares To You" şarkısı ile Türkiye'de de tanınan ünlü şarkıcı O'Connor, geçtiğimiz yıl Kasım ayında bir sosyal paylaşım sitesinde yüksek dozda uyuşturucu aldığına ilişkin bir mesaj paylaşmıştı.

 

Sinead O'Connor kimdir?

 

ABD’nin Indiana eyaletinde dünyaya gelen Sinead O’Connor anne ve babasının ayrılığından sonra annesiyle yaşamaya başladı. Ancak annesi kendisine şiddet uygulamaya başlayınca babasının yanında kalmaya devam etti. 1983’te babasının desteğiyle girdiği Newtown adlı okulda müziğe ağırlık vererek bir deneme albümü çıkardı. Ardından Ton Ton Macoute adlı grubuyla küçük mekanlarda sahneye çıkmaya başladı.

1985 yılında annesini bir trafik kazasında kaybetti. Ardından Londra’ya gitti. Burada Bob Dylan, Bono, Marco Pironi gibi büyük isimlerle çalışma fırsatı yakaladı. 1990 yılında Nothing Compares 2 U adlı parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı. 

En iyi alternatif müzik performansı dalında Grammy Ödülü’ne layık görüldü. Ancak bu ödülü protesto ederek almayı reddetti. ABD ve savaş karşıtı bir politik görüş izleyen sanatçı, politik ve protest kimliği ile ön plana çıktı.

Sinead O'Connor'ın 'Nothing Compares To You' isimli şarkısı şöyle:

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