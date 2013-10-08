Sinead O'Connor'dan Miley Cyrus'a: Seni fahişeye çevirmelerine izin verme

MTV Müzik Ödülleri’nde yaptığı “seksi dans” ile gündeme gelen ve “Wrecking Ball” şarkısının klibinde soyunarak tepki alan Miley Cyrus’a açık mektup yazan şarkıcı Sinead O’Connor genç meslektaşına “Bu endüstrinin seni bir hayat kadınına çevirmesine asla izin verme” nasihatinde bulundu.

20 yaşındaki Miley Cyrus'ın "son klibimde ondan esinlendim" dediği İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, genç yıldıza son derece samimi ve bir o kadar da eleştirel bir dille kaleme alınmış "ibretlik" bir açık mektup yazdı.

Cyrus, bir bölümünde çırılçıplak kamera karşısına geçtiği Wrecking Ball adlı şarkısının klibinin giriş sahnesinde gözyaşları içinde şarkısını seslendiriyordu. Daha sonra Rolling Stones dergisine yaptığı açıklamada bu sahnede O'Connor'ın 1990'lara damgasını vuran Nothing Comphares 2 You klibinden esinlendiğini açıklamıştı.

Daha cool olacağına inandırıyor olabilirler

Bunun üzerine, bir dönem psikolojik sorunlarıyla uğraşan O'Connor, genç meslektaşına yönelik nasihat dolu bir açık mektup kaleme aldı. 46 yaşındaki Sinead O'Connor "Sen yeterince yeteneklisin. Müzik endüstrisinin senden bir hayat kadını yaratmasına izin vermeye mecbur değilsin" diye yazdı. O'Connor, genç yıldızın çevresindeki insanlar tarafından istismar edildiğini de ileri sürdü mektubunda. "Bu insanlar senin soyunarak ya da bir çekici yalayarak daha cool görüneceğine inandırıyor olabilirler" satırlarına da yer verdi. Mektubunda "Müzik endüstrisinin seni bir fahişeye çevirmesine izin verme" diyen Sinead O'Connor, Cyrus'a bu tür ayrıntılara ihtiyaç duymayacak kadar yetenekli olduğunu hatırlattı. O'Connor mektubunda "Seni bu tür yollara yönlendirenler 'bedenini satarak kazandıkları paralarla satın aldıkları yatlarında güneşlenirken sen birden kendini yapayalnız bulabilirsin" gibi çarpıcı satırlara da yer verdi.

Miley Cyrus'un çok konuşulan Wrecking Ball klibi: