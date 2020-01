-İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor evleniyor DUBLİN (A.A) - 08.12.2011 - İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor bugün, 45'inci doğum gününde, erkek arkadaşı Barry Herridge ile Las Vegas'ta dünya evine giriyor. Çocukların madde bağımlılığı üzerinde çalışan psikoterapist Barry Herridge, Sinead O'Connor'ın dördüncü eşi olacak. Sinead O'Connor, son eşi Steve Cooney'den Mart ayında ayrıldı ve ardından Twitter üzerinden "aşkı aradığını" ilan etti. Yeniden evlenmek istediğini katıldığı televizyon programlarında açıkça dile getiren O'Connor, İrlanda'nın Clare bölgesinde düzenlenen Lisdoonvarna "çöpçatan" festivaline de katıldı. "Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünyaca ünlenen O'Connor, ilk evliliğini müzik yapımcısı John Reynolds, ikinci evliliğini de gazeteci Nicholas Sommerlad ile yaptı. Duygusal iniş çıkışlarıyla bilinen ve 4 çocuğu olan Sinead O'Connor, bu yaz, 6 yaşındaki oğlu Shane'e "iyi bir anne olamadığına" ve "annelikle baş edemediğine" ilişkin açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran O'Connor'ın "How About I Be Me And You Be You" adlı yeni albümünün gelecek yıl Şubat ayında piyasaya çıkması bekleniyor.