Tatil için bulunduğu ABD dönüşünde uçakta mide bulantısı şikayetinde bulunan ünlü şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı.
ABD seyahati dönüşünde yolculuk sırasında rahatsızlanan Simge Sağın, uçakta yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle tedavi altına alınan Simge Sağın'a Koronavirüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı.
Ünlü şarkıcının havalimanında yediği yemek sebebiyle zehirlendiği belirtilirken kanındaki mikrobun azaltılmaya çalışıldığı öğrenildi.
Simge Sağın'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise şarkıcının doktoru Opr. Dr. Serdar Demiral'dan geldi.
Simge Sağın'ın tedaviye cevap verdiği belirten Opr. Dr. Serdar Demiral, "Hastamız Simge Sağın, yoğun bulantı- kusmaya bağlı dehidratasyon nedeniyle takip ve tedavi altındadır" şeklinde konuştu.