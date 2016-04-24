Ünlü şarkıcı Otilia Bruma: En büyük hayalim Halit Ergenç ile tanışmak

Bilionera şarkısıyla dünya çapında şöhreti yakaladıktan sonra yeni single'ı 'Diamante' ile adından söz ettiren Rumen şarkıcı Otilia Bruma, en büyük hayalininin Halit Ergenç ile tanışmak olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Arif Gür'e konuşan Otilia Bruma, ileride İstanbul’da yaşamayı düşündüğünü söyledi. Bruma, Türk yemekleri içinse “Künefeye aşığım. Rüyamda Türk yemeklerini görüyorum” dedi.



Otilia Bruma kimdir?

13 Haziran 1992'de Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya gelen Otilia, çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başladı. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim alan Otilia, şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başladı. İlk sahne adı Bijue olan ünlü şarkıcı, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenince 2013 yılında sahne adını Otilia olarak değiştirdi. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme gelen Otilia, tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera'yı, 20 Şubat 2014'te yayınladı.