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Ünlü şarkıcı Mindy McCready intihar mı etti?

Bir ay önce silahla kendini vurarak intihar eden sevgilisinden sonra evinde aynı yerde ölü bulunan 37 yaşındaki şarkıcının da intihar ettiği düşünüyor

18 Şubat 2013 13:37

ABD’li country şarkıcısı Mindy McCready hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü şarkıcının silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi.

McCready’nin bir ay önce erkek arkadaşı David Wilson da evin aynı yerinde silahla kendini vurarak intihar etmiş, McCready, bir televizyon programına verdiği röportajda “Hayatımda bu kadar acı verici bir olay yaşamadım. O sadece kalbime değil ruhuma da dokunmuştu”demişti.

Erkek arkadaşının ölümünün ardından tekrar alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlayan McCready’nin iki çocuğu koruma altına alınmıştı.

(ntvmsnbc)

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