Ünlü şarkıcı İzel: Arabamı sattım; iki aylık param var, ondan sonra ne olacak bilmiyorum

Şarkıcı İzel, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisinden dolayı yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı. Arabasını sattığını söyleyen İzel, "Ufak bir miktar da kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum" dedi. Altı ay kadar bir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı, hakkında çıkan kanser iddialarını ise yalanladı.

Magazin D Pazar'a konuşan İzel, "Hakkımda kanser dedikodusu çıkmış. Çok eski bir arkadaşım anneme 'İzel kanser mi oldu?' diye sormuş. Annem de rahatsız, bu soru onu iyice kötüleştirdi, 'İzel sen kansersin, bize yalan söylüyorsun' demeye başladı" dedi.

Müziği bıraktığına yönelik iddiaları da reddeden sanatçı, müzik olmadan yaşayamayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Müziksiz ve aşksız mümkün değil!"

"İki aylık param var"

Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirten şarkıcı "Arabamı sattım. Ufak bir miktar da kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum." dedi.

İzel, "Bir buçuk yıldır sahneye çıkmıyorum ekonomik sıkıntılar ben de yaşadım. Benim tabii ekstra durumlar oldu. Önce babamın sonra üç yıl süren annemin rahatsızlığı ve benim rahatsızlığım oldu. Bunlar çok bütçeli şeyler helali hoş olsun. Bir birikimim vardı ama bu dönemde hepsi gitti" şeklinde konuştu.