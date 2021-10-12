Ünlü şarkıcı Emani 22, yaşamını yitirdi

ABD'li şarkıcı Emani Johnson, 22 yaşında yaşamını yitirdi. Genç şarkıcının ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Emani 22 olarak bilinen ünlü R&B şarkıcısı Emani Johnson'ın ölümü dün gece açıklandı.

27 Aralık 1998 tarihinde Los Angeles'ta doğan Emani, şarkıcılığının yanı sıra dansçılık da yapıyordu. Emani, 2020 yılında The Color Red albümünü yayınlamıştı.

Rapçi Bhad Bhabie sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " Ne söyleyeceğimi bile bilmiyorum. Yaşananlar bana gerçek gibi gelmiyor. Neredeyse her günümü seninle birlikte geçirdim. Benim için anlamın büyüktü. Sen benim esin kaynağımdın, senin hep özleyeceğim" yazdı.