Ünlü oyunculara 'uyuşturucu temin etmek' ten 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Narkotik Polisi, ocak ayında yaptığı operasyonda aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Ayşe Selin Boronkay, Cemal Hünal ile şarkıcı Cenk Eren’in de olduğu çok sayıda ismi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Kanunu’yla yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun tarafından sorgulanan oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün ve Ayşe Selin Boronkay serbest bırakıldı. Yaklaşık 8 aydır devam eden soruşturma Savcı Abdullah Mirza Coşkun tarafından tamamlandı.

15 yıl hapis

Selahattin Günday'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, hazırlanan iddianamede oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün ve Ayşe Selin Boronkay ile şarkıcı Cenk Eren şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin “Uyuşturucu temin etmek" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, ünlülerin arkadaşlarına uyuşturucu verdikleri öne sürüldü. İddianamede şüphelilerin “örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılmaları istenmedi. Örgütle bağlantıları olmadığı belirtilen ünlü isimlerin örgüt üyeleriyle “uyuşturucu almak" için yaptıkları telefon görüşmeleri de iddianamede yer aldı. Bazı ünlü isimlerin de birbirlerinden uyuşturucu aldıklarını kabul ettikleri de iddianamede anlatıldı.

İçiciler ve satıcılar ayrıldı

Savcı Abdullah Mirza Coşkun, iddianamede oyuncular Cemal Hünal ve Selen Katırcıoğlu’nun içici olduklarını ve arkadaşlarına temin etmediklerini ifade etti. Bu nedenle Hünal ve Katırcıoğlu’nun dosyası ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Bu iki isim hakkında “uyuşturucu madde kullanmak" suçundan soruşturma devam edecek.

İddianame mahkemede

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ’ne gönderildi. Mahkemenin, iddianamenin kabulü ya da reddi konusunda 15 günlük süresi bulunuyor. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse ünlü isimler "uyuşturucu temin etmek" suçundan hakim karşısına çıkacak