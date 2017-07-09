Ünlü Rus ressam Glazunov hayatını kaybetti

Ünlü Sovyet ve Rus çağdaş ressam İlya Glazunov’un 87 yaşında hayata veda ettiği açıklandı.

Glazunov’un ailesinden Sputnik’e yapılan açıklamada, ünlü ressamın dün gece yaşamını yitirdiği belirtildi. Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Glazunov’un aile ve yakınlarına taziye mesajlarını iletti.

Rusya Güzel Sanatlar Akademisi üyesi ve SSCB halk sanatçısı unvanı bulunan Glazunov, en ünlü Rus ressamlarından biri olarak tanınıyor. Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin yapıtlarından esinlenerek yaptığı tablolarla da bilinen Glazunov’un 3 binin üzerinde eseri var.

St Petersburg'da 1930'da doğan Glazunov, Madrid ve Barcelona kraliyet sanat akademilerinin de üyesiydi ve çok sayıda devlet nişanına layık görülmüştü.