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Kültür-Sanat

Ünlü rock yıldızı Joe Cocker hayatını kaybetti

'Unchain My Heart' ve 'You Are So Beautiful' şarkılarıyla efsaneleşen şarkıcı Joe Cocker 70 yaşında yaşamını yitirdi

22 Aralık 2014 23:04

Joe Cocker'ın menajeri Barrie Marshall, ünlü şarkıcının Colorado'daki evinde öldüğünü söyledi ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Sheffield'da doğan Cocker, gaz tesisatçılığından dünyaca ünlü bir pop star basamağına yükseldi. 

Kendine has sesiyle müzik tarihine geçen Cocker, The Beatles'ın With A Little Help from My Friends şarkısına yaptığı yorumla müzik listelerinde 1 numaraya yükseldi.

Jennifer Warnes'la 'Up Where We Belong' yaptığı düet 'Subay ve Centilmen' filminde kullanılınca Joe Cocker da zirveye yerleşti. Şarkıcı bu düetle Grammy ve Oscar ödüllerini kazandı. 2007'de Şöhretler Geçidi'ne ismi yazıldı. 

 

 

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