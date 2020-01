Ünlü rock yıldızı Joe Cocker hayatını kaybetti

Joe Cocker'ın menajeri Barrie Marshall, ünlü şarkıcının Colorado'daki evinde öldüğünü söyledi ancak ölüm nedeni açıklanmadı.



Sheffield'da doğan Cocker, gaz tesisatçılığından dünyaca ünlü bir pop star basamağına yükseldi.

Kendine has sesiyle müzik tarihine geçen Cocker, The Beatles'ın With A Little Help from My Friends şarkısına yaptığı yorumla müzik listelerinde 1 numaraya yükseldi.



Jennifer Warnes'la 'Up Where We Belong' yaptığı düet 'Subay ve Centilmen' filminde kullanılınca Joe Cocker da zirveye yerleşti. Şarkıcı bu düetle Grammy ve Oscar ödüllerini kazandı. 2007'de Şöhretler Geçidi'ne ismi yazıldı.