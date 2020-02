Ünlü rock grubu The Cranberries'in solistinin ölüm nedeni belli oldu

Rock grubu The Cranberries'in Ocak ayında yaşamını yitiren solisti Dolores O'Riordan'ın alkol zehirlenmesi yaşarken kazayla küvette boğulduğu açıklandı.

90'lı yıllarda 'Zombie' şarkısıyla çıkış yapan İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries'in 46 yaşındaki solisti Dolores O'Riordan Ocak ayında hayatını kaybetmiş, ölümüne ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Şarkıcının herhangi bir not bırakmadığı, intihara ilişkin bir belirti bulunmadığı ifade edilmişti.

Alkol zehirlenmesi yaşayan O'Riordan'ın Londra'da küvette kazayla boğulduğu belirtildi.

Dolores O'Riordan kimdir?

6 Eylül 1971'de İrlanda'nın Limerick kentinde doğan, Dolores O'Riordan'ın tam adı Dolores Mary Eileen O'Riordan'dır. İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkmıştır. Zombie şarkısıyla da dünya çapında ününe ün katmıştır.