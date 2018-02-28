Ünlü ressam Frida Kahlo, otoportresi İle İKÜ Sahnesi'nde  

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun yaşam öyküsünün anlatıldığı müzikal oyunla Ankara Devinim Tiyatrosu’nu ağırlayacak.

Ankara Devinim Tiyatrosu 7’nci sanat yılında Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun yaşam öyküsünü anlattığı “Ben Frida Kahlo” adlı tek perdelik müzikal oyunuyla İKÜ Sahne’de olacak.

5 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da İKÜ’nün Ataköy yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyun, Frida Kahlo’nun Meksika’da gerçekleştirdiği ilk ve son resim sergisinde geçiyor. Frida’nın yaşadığı acı, aşk, resim ve devrim dolu yaşam öyküsünün kendi ağzından izleyiciye aktarıldığı oyunda, ünlü ressama oyuncu Fatmanur İsmailçebi hayat verecek. Ahmet Yapar’ın yazıp yönettiği oyunun müzik düzenlemesi ise Didem Doğan, Abdullah Demir Çiçek ve Çağatay Çiçek’e ait.

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