Ünlü rapçi Cardi B, yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B., Instagram hesabından yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabında bir hikâye paylaşan rapçi, söz konusu karede bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken görüldü. Cardi B, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cardi B, yaptığı açıklamada, "Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım" dedi.

28 yaşındaki rapçi Twitter’dan da bir ses kaydı paylaşırken, "Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim" ifadelerini kullandı