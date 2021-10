Ünlü rapçi Baba Zumbi, bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdi

Efsane rap grubu The Zion I'in üyelerinden Baba Zumbi olarak bilinen MC Steve 'Zumbi' Gaines 49 yaşında yaşamını yitirdi.

Gaines ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre Baba Zumbi'nin 13 Ağustos günü Alta Bates Hastanesi'nde sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle yaşamını yitirdiğini duyuruldu.

Baba Zumbi'nin ailesi bu zor günlerinde özel hayatın gizliliği ilkelerine sıkı sıkıya uyulmasını talep etti.

Baba Zumbi kimdir?

2000 yılında DJ ve prodüktör Amp Live'la birlikte Zion I adı altında müzik dünyasına giriş yapan Baba Zumbi, 10 yıl boyunca çıkan 7 albümde yer aldı.

Mistik şarkı sözleriyle dikkat çeken Zumbi, farklı stilleri harmanlamaya çalıştı. Özellikle 2008'de yayınlanan The Take Over albümünde bu çalışmaların izlerini duymak mümkündü.