'Yüz nakli ekibi'ne dolandırıcılık soruşturması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Tam Gün Yasası nedeniyle üniversiteden ayrılan, bir kısmı özel hastanede görevli, bir kısmı kendi muayenehanesi olan bazı doktorların, özellikle büyük ameliyatları üniversite bünyesinde görevli akademisyen arkadaşları adına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaptıkları iddiaları araştırıldı.

Yaptığı yüz nakilleriyle dünyada adını duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu 37 profesör, doçent ve yardımcı doçent hakkında başlatılan soruşturmada, akademisyenlerden bazılarının, başka özel hastanelerde ameliyatlara girdiği de ileri sürüldü.

Teslime Tosun'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, soruşturma kapsamında üniversitede görevli akademisyenler ile doktorlar, geçen hafta ifade için Antalya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube Bürosu'na çağrıldı.

Son olarak geçen hafta Kadın Doğum Anabilim dalında Prof. Dr. Tayup Şimşek ile Doç. Dr. Mehmet Şimşek'in ifadelerinin alındığı belirtildi. Savcılık ifadesi alınan 2 akademisyenin, doktor raporunun ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki birçok hasta dosyası, Mali Şube ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Soruşturmada adı geçen akademisyenlerden bazılarının bu soruşturmanın ardından üniversiteden ayrıldığı, bazılarının ayrılma aşamasında olduğu belirtildi.

37 akademisyen hakkında savcılık tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin, 1- 2 ay içinde tamamlanacağı kaydedildi.