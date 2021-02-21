Ünlü popçu Serpil Barlas hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin yıldızlarından Serpil Barlas, 64 yaşında hayatını kaybetti. Barlas'ın kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bir dönem Türk Pop Müziği'ne damgasını vuran Serpil Barlas'ın dün gece saat 23.00 sularında, Beşiktaş'taki evinde akşam yemeğinin ardından kalbindeki ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serpil Barlas'ın cenazesi, 22 Şubat Pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın bulunduğu aile kabristanına defnedilecek.

Barlas, özellikle 1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmış, üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratmıştı.

Uzun yıllar ABD'de yaşayan Serpil Barlas, müzik çalışmalarına orada devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. (DHA)