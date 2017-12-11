Ünlü oyuncu taksi şoförü oldu

İSTANBUL, (DHA)- ÜNLÜ oyuncu Rasim Öztekin, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) ve Novartis işbirliğiyle düzenlenen \'Hayatı Seviyorum, Kalbimi Dinliyorum\' projesi kapsamında bir taksinin şoför koltuğuna geçti. Kalp yetersizliği olan hastalar ve yakınlarını dinleyen Öztekin, \"14 yıldır kalp yetersizliği hastasıyım. Hastalara tavsiyem hayata sarılıp onu asla bırakmamalarıdır\" dedi.

TKD ve Novartis işbirliği ile29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde hayata geçirilen “Hayatı Seviyorum Kalbimi Dinliyorum” bilinçlendirme kampanyası, ünlü oyuncu Rasim Öztekin’in gerçekleştirdiği “Kalp Yetersizliği Sohbetleri” ile devam ediyor. Kalp yetersizliği farkındalığını kamuoyunda artırmak için hayata geçirilen kampanya, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Proje kapsamında bir taksinin şoför koltuğuna geçen oyuncu, kalp yetersizliği hastaları olan yolcular ve yakınları ile sohbet ederek onların ilham veren hikâyelerini dinledi. Hasta ve hasta yakınları ile çekilen videoların kalbinidinlesen.com ve sosyal medya üzerinden yayınlanarak, kalp yetersizliği hastaları ve yakınlarının bilinçlenmesi hedeflendi.

\"YAŞAMDAN ZEVK ALMAYA BAKIYORUM\"

14 yıl önce kendisine kalp yetersizliği teşhisi konulduğunu söyleyen oyuncu Rasim Öztekin, \"Ben de bir kalp yetersizliği hastasıyım.Dolayısıyla bu beni birinci dereceden ilgilendiren bir kampanya. Bana bu işbirliği ilkönerildiğinde çok sevindim. Çünkü ben de birtakım sıkıntılar yaşadım, tecrübeler kazandım. Bu kampanya, kalp yetersizliğinin halk tarafından bilinir olması açısından güzel bir kampanya. Kalp yetersizliği teşhisi bana 2003 yılında kondu. 14 yıldır kalp yetersizliğim var. Uygulanan tedaviyle şu anda gayet iyi bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum, yaşamdan keyif almaya bakıyorum\" dedi.

\"AMACIMIZ HASTALIĞIN FARKINA VARILMASI\"

Kalp yetersizliğiyle mücadele eden hastalara hayata sarılmaları tavsiyesinde bulunan Öztekin, \"Projenin en önemli amaçlarından biri kalp yetersizliğinin farkına varılması. Bu aslında bizim bir şansımız çünkü en azından biz kalp yetersizliği hastası olduğumuzu biliyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Bu avantajla yaşama sarılmak lazım diye düşünüyorum. Hastalara önereceğim en güzel şey hayata sarılmaları, hayatı bırakmamaları. Teşhis almamış kişilerin bacaklarında ödem oluşuyorsa, sık sık nefes darlığı çekiyor ve yoruluyorlarsa mutlaka bir kardiyologa görünsünler\" diye konuştu.

\"DÜZ YOLDA BİLE NEFES DARLIĞI HİSSEDEBİLİRLER\"

Kalp yetersizliğinin gelişmekte olan ve gelişen ülkelerin sorunu olduğuna dikkat çekenTKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Hakan Altay, \"Türkiye bu sorunu çok net yaşayan bir ülke. Kalp yetersizliği özellikle koroner damar rahatsızlığı olan ve kalp krizi geçiren hastalarda, şekeri, hipertansiyonu olan, kilolu insanlarda, sigara içenlerde görülebiliyor. İlk belirtileri zorlu egzersizlerde nefes darlığı oluyor. Nefes darlığı, kalp yetersizliği ilerledikçe düz yolda yürürken, hatta hastalarımız sırt üstü yatarken hissediliyor. İleri evrelerde ise hastalar oturdukları yerlerde nefes darlığı yaşayabiliyorlar\" şeklinde konuştu.

\"70 YAŞ SONRASI 10 HASTADAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR\"

Hastalığın en önemli belirtisinin ödem olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Altay, şöyle devam etti:

\"Ödem sonucu ayak cildine bastırdığınızda içeri doğru bir çöküntü oluşuyor. Bu kalp yetersizliği belirtileri arasındadır. Özellikle nefes darlığı yaşayan kişilerin bir an önce doktora başvurmaları gerekiyor. Bu hastalık 70 yaşından sonra neredeyse 10 hastadan birinde görülüyor. Bunu engellemek için belirtiler olmasa bile periyodik kontrollerin yapılması gerekiyor.\"