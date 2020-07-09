Ünlü oyuncu Halle Berry transseksüel bir erkeği canlandırmayı düşündüğü için özür diledi

ABD'li ünlü oyuncu Halle Berry, hafta sonu katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında kendisine teklif edilen trans erkek rolünü oynayıp oynamamayı düşündüğünü tartışınca izleyicilerden tepki aldı. Oyuncu, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak trans erkek rolünde yer alacağı filmden vazgeçtiğini duyurdu ve özür diledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, tepkiler üzerine Twitter hesabından özür açıklaması yayınlayan oyuncu,“Bir cisgender kadın olarak bu rolü canladırmamam gerektiğini artık anlıyorum. Trans toplumu kendi hikayelerini anlatma imkanına sahip olmalı. Bu anlamda bana birkaç gündür rehberlik eden eleştirel sohbetler için minnettarım. Dinlemeye, kendimi eğitmeye ve hatamdan ders çıkarmaya devam edeceğim. Hem ekranda hem de kamera arkasında daha kapsamlı temsil için çabalayacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun açıklamasının ardından birçok kişi onları dinlediği için Berry’ye teşekkür etti. LGBTIQ savunma grubu GLAAD ise, Berry’nin rol hakkındaki tartışmasından sonra dile getirilen endişeleri dinlediği ve “onlardan öğrendikleri” için memnun olduklarını belirtti.