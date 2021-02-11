Ünlü oyuncu Gina Carano, sosyal medyadan yaptığı "Nazi" benzetmesi nedeniyle The Mandalorian kadrosundan çıkarıldı

Disney+'da yayınlanan The Mandalorian dizisinde Cara Dune karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gina Carano kadrodan çıkarıldı. Carano, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda ABD’de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmesi bu karara neden oldu.

Star Wars evreninde geçen yapımda yayınlandıktan sonra dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi kazanan The Mandalorian dizisinde yaşanan ayrılık şaşırttı.

Dizinin yapım şirketi Lucasfilm konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gina Carano’nun Lucasfilm’le herhangi bir bağı kalmamıştır. Gelecekte de buna yönelik bir plan yoktur” denildi.

Oyunculuk kariyerinden önce MMA dövüşçüsü olan Carano, ABD’de 2020 Başkanlık seçimlerinin hileli olduğu ve maske takanlara yönelik eleştirel paylaşımları nedeniyle tepki çekmişti. Hollywood Reporter’ın iddiasına göre, Lucasfilm Carano’yu kovmak için fırsat kollarken, son olayın buna zemin hazırladığı belirtildi.

Carano, The Mandalorian kadrosundan çıkarılmasaydı, öne çıkan karakterlerden biri olan Cara Dune için ayrı bir dizi projesi de düşünülüyordu.