T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ünlü oyuncu Farina hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Dennis Farina'nın hayatını kaybettiği bildirildi

23 Temmuz 2013 09:37

Televizyon dizisi 'Kanun ve Düzen'deki polis tiplemesiyle ünlenen Dennis Farina 69 yaşında hayata veda etti.
Basın sözcüsü Lori De Waal, yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Farina'nın akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı.
Yaklaşık 30 yıldır sinema dünyasında yer alan ve eski bir polis memuru olan Farina, uzun dönemli bir televizyon dizisi olan 'Kanun ve Düzen'deki polis tiplemesiyle ünlenmişti.
Farina'nın filmleri arasında "Get Shorty", ''Saving Private Ryan", ''Midnight Run" ve "Out Of Sight" bulunuyor

ETİKETLER

dennis farinaabdoyuncuölümsaving private ryan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24