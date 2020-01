Ünlü oyuncu Farina hayatını kaybetti

Televizyon dizisi 'Kanun ve Düzen'deki polis tiplemesiyle ünlenen Dennis Farina 69 yaşında hayata veda etti.

Basın sözcüsü Lori De Waal, yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Farina'nın akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 30 yıldır sinema dünyasında yer alan ve eski bir polis memuru olan Farina, uzun dönemli bir televizyon dizisi olan 'Kanun ve Düzen'deki polis tiplemesiyle ünlenmişti.

Farina'nın filmleri arasında "Get Shorty", ''Saving Private Ryan", ''Midnight Run" ve "Out Of Sight" bulunuyor