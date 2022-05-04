Ünlü oyuncu estetik ameliyatında sesini kaybettiğini söyledi, tazminat davası açtı

Oyuncu Lila Gürmen, estetik amaçlı yaptırdığı göğüs ameliyatında sesini kaybettiğini iddia ederek hastaneye 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Lila Gürmen sesinin düzelmesi için ses teli ameliyatı olmak zorunda kaldığını ve halen tedavi gördüğünü öne sürdü.

Lila Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti. Her iki doktor da ünlü oyuncuya, ‘entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti. Lila Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Lila Gürmen, ses teli ameliyatı oldu ve doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi.