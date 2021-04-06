Ünlü oyuncu Canan Ergüder kansere yakalandı!

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder’in meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncu, yakın zamanda kemoterapi görecek.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın özel haberine göre; Canan Ergüder’in, meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Oyuncu, başrolünü oynadığı dizinden de affını isteyerek, ayrıldı. Çekimleri bırakan Ergüder’in, haberi alır almaz tedavi sürecine başladığı öğrenildi.
Yakın zamanda kemoterapi görecek oyuncunun moralinin ise iyi olduğu konuşuluyor.