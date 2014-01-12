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Ünlü oyuncu Burak Özçivit dönerci oldu

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu Bali Bey’i canlandırarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit ticaret hayatına atıldı

12 Ocak 2014 12:34

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Malkoçoğlu Bali Bey karakteri ile izleyicilerin büyük beğenisini toplayan ve bu sezon Çalı Kuşu dizisiyle ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Burak Özçivit et döner işine girdi. Özçivit, ‘Balibey Döner’ adını verdiği ilk restoranını Levent’te açtı. Açılışa sanat dünyasından birçok ünlü sima katıldı. Davetliler arasında Özçivit’in kısa süre önce barıştığı sevgilisi Ceylan Çapa’nın yanı sıra Ajda Pekkan, Murat Boz ve Merve Boluğur-Murat Dalkılıç çifti de vardı. Çok heyecanlı olduğu gözlenen Burak Özçivit, bu mekânla dedesine olan vefa borcunu ödediğini söyledi: “Biz bu işi nesillerdir yapıyoruz. Dedem, İstanbul Bakırcılar Çarşısı’ndaki ilk ustabaşıydı. Babamın dedesi de Gaziantep’in ilk kebapçısı.” Oyuncu, dekorasyonuna da imza attığı restoranın açılına katılanlarla tek tek ilgilendi, döner servisi yaptı.

 

'Merve beni elleriyle besler'

 

Açılışa sevgilisi Merve Boluğur’la el ele katılan Murat Dalkılıç, “Merve çok iyi yemek yapar. Bir puding yapar, parmaklarınızı yersiniz. Beni de elleriyle besler” dedi.

Ajda Pekkan, Burak Özçivit ve Ceylan Çapa’yla kısa bir sohbetin ardından mekândan ayrıldı. Sanatçı, çıkışta “Çok acelem var. Yeni bir albüm hazırlıyorum. İnanır mısınız buraya bile geçerken uğradım. Çok yoğunum, çok yorgunum” dedi.

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